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Лавров: Россия не ищет ссор с США

Политика
1 сентября, 10:29 дата обновления: 1 сентября, 10:38 UTC+3

Глава МИД РФ отметил, что Москва и сейчас открыта для диалога

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не ищет ссор с США, Москва и сейчас открыта для конструктивного взаимодействия. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

"Как не раз говорил президент, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам", - сказал министр.

"Искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. Но, как вы знаете, для танго нужны двое, - подчеркнул Лавров. - Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".

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