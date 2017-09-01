Лавров: Россия не ищет ссор с США

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 сентября, 11:20
Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического ростаНовости партнеров 1 сентября, 11:12
Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупциюНовости Урала 1 сентября, 11:03
Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"Общество 1 сентября, 10:58
В ожидании заказов: американский ВПК зарабатывает на ракетно-ядерной программе КНДРМеждународная панорама 1 сентября, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не ищет ссор с США, Москва и сейчас открыта для конструктивного взаимодействия. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.
"Как не раз говорил президент, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам", - сказал министр.
"Искренне хотим, чтобы двусторонняя политическая атмосфера стала нормальной. Но, как вы знаете, для танго нужны двое, - подчеркнул Лавров. - Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс".