Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул в поздравительной телеграмме успехи, достигнутые Узбекистаном в экономическом и социальном развитии, а также отметил конструктивную роль страны в решении важных вопросов международной повестки дня и заслуженный авторитет Узбекистана на мировой арене.

"Президент России также дал высокую оценку поступательному развитию стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействия в целях обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии в интересах народов России и Узбекистана", - отметили в Кремле.