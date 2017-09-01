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Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости страны

Политика
1 сентября, 10:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Президент России отметил конструктивную роль республики в решении важных вопросов международной повестки дня

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул в поздравительной телеграмме успехи, достигнутые Узбекистаном в экономическом и социальном развитии, а также отметил конструктивную роль страны в решении важных вопросов международной повестки дня и заслуженный авторитет Узбекистана на мировой арене.

"Президент России также дал высокую оценку поступательному развитию стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами и подтвердил готовность к дальнейшей совместной работе по укреплению всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействия в целях обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии в интересах народов России и Узбекистана", - отметили в Кремле.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Мирзиёев, Шавкат Миромонович
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