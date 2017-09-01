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Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ

Политика
1 сентября, 10:51 дата обновления: 1 сентября, 11:12 UTC+3

Сейчас МИД РФ анализирует документ, добавил глава ведомства Сергей Лавров

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москва отреагирует на ноту США о закрытии генконсульства в Сан-Франциско и дипобъектов в Вашингтоне и Нью-Йорке после того, как проанализирует ситуацию. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

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"Мы только вчера ночью получили подобную ноту, занимаемся этим. Отреагируем, как только закончим этот анализ, - сказал он. - Отмечу, что вся история с обменом, с санкционными выпадами была затеяна не нами, а администрацией Барака Обамы. Затеяна ровно с той целью, чтобы подорвать российско-американские отношения и не позволить президенту США Дональду Трампу выйти на эту стезю своего президентства с конструктивными предложениями".

Лавров также заявил, что в вопросе с дипсобственностью РФ в США наблюдается логика "исключительности" политики Вашингтона. 

"Даже не хочу это комментировать. Потому что мы наблюдаем какие-то пароксизмы, связанные с той самой "исключительностью", которую президент США Барак Обама постоянно подчеркивал. Высокомерно, аррогантно указывая на место, которое, по его разумению, должны занимать все остальные страны", - сказал он.

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Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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