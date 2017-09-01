Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в Сирии

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 сентября, 11:20
Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического ростаНовости партнеров 1 сентября, 11:12
Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупциюНовости Урала 1 сентября, 11:03
Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"Общество 1 сентября, 10:58
В ожидании заказов: американский ВПК зарабатывает на ракетно-ядерной программе КНДРМеждународная панорама 1 сентября, 10:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия призывает к тому, чтобы международные гуманитарные организации не затягивали поставки гуманитарной помощи в зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы первокурсников МГИМО (У) МИД РФ.
"Мы настойчиво просим международные гуманитарные организации не тянуть с направлением гумпомощи под предлогом каких-то выдуманных проблем с правительством Башара Асада", - сказал он.
"Проблем нет, безопасность обеспечена, - продолжил министр. - Дело все в том, чтобы эту помощь направлять именно в эти зоны по тем маршрутам, которые наиболее эффективны, но наши партнеры пытаются сохранять так называемые трансграничные маршруты, которые использовались с территории Турции и с территории Иордании, при практически отсутствии какого-то контроля ООН".
Он подчеркнул важность понимания того, что именно перевозят в грузах, которые попадают на территорию Сирии.
"Уверен, что в большинстве случаев там гуманитарные товары, но учитывая, что на территории Сирии действуют различные не подконтрольные никому группировки, могут быть и злоупотребления, а этого мы хотим избежать", - заключил Лавров.
Созданные зоны деэскалации не нарушают интересы Израиля и не угрожают его безопасности, отметил глава МИД России.
"Я бы не сказал, что это решение стало каким-то шагом в сторону игнорирования интересов безопасности Израиля, - сказал он. - Когда это решение готовилось, то наряду с трехсторонними контактами российско-американо-иорданскими израильские партнеры информировались о том, в каком направлении эта работа движется. Всегда во всех наших дискуссиях по ближневосточной проблематике мы исходим из того, что в любой договоренности интересы безопасности Израиля должны быть обеспечены, естественно, как и безопасности всех остальных стран".
Лавров подчеркнул, что израильские опасения не имеют под собой каких-либо оснований. "Мы заверили наших израильских коллег, что если у них и есть какие-то опасения насчет того, что их безопасность будет уязвлена, то они в общем-то не должны иметь под собой каких-либо оснований, потому что мы твердо привержены тому, чтобы этого не произошло", - отметил министр.