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Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в Сирии

Политика
1 сентября, 11:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Глава МИД особо отметил, что созданные зоны деэскалации не угрожают безопасности Израиля

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Россия призывает к тому, чтобы международные гуманитарные организации не затягивали поставки гуманитарной помощи в зоны деэскалации в Сирии. Об этом сообщил в пятницу российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопросы первокурсников МГИМО (У) МИД РФ.

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"Мы настойчиво просим международные гуманитарные организации не тянуть с направлением гумпомощи под предлогом каких-то выдуманных проблем с правительством Башара Асада", - сказал он.

"Проблем нет, безопасность обеспечена, - продолжил министр. - Дело все в том, чтобы эту помощь направлять именно в эти зоны по тем маршрутам, которые наиболее эффективны, но наши партнеры пытаются сохранять так называемые трансграничные маршруты, которые использовались с территории Турции и с территории Иордании, при практически отсутствии какого-то контроля ООН".

Он подчеркнул важность понимания того, что именно перевозят в грузах, которые попадают на территорию Сирии.

"Уверен, что в большинстве случаев там гуманитарные товары, но учитывая, что на территории Сирии действуют различные не подконтрольные никому группировки, могут быть и злоупотребления, а этого мы хотим избежать", - заключил Лавров.

Не угрожают безопасности Израиля

Созданные зоны деэскалации не нарушают интересы Израиля и не угрожают его безопасности, отметил глава МИД России.

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"Я бы не сказал, что это решение стало каким-то шагом в сторону игнорирования интересов безопасности Израиля, - сказал он. - Когда это решение готовилось, то наряду с трехсторонними контактами российско-американо-иорданскими израильские партнеры информировались о том, в каком направлении эта работа движется. Всегда во всех наших дискуссиях по ближневосточной проблематике мы исходим из того, что в любой договоренности интересы безопасности Израиля должны быть обеспечены, естественно, как и безопасности всех остальных стран".

Лавров подчеркнул, что израильские опасения не имеют под собой каких-либо оснований. "Мы заверили наших израильских коллег, что если у них и есть какие-то опасения насчет того, что их безопасность будет уязвлена, то они в общем-то не должны иметь под собой каких-либо оснований, потому что мы твердо привержены тому, чтобы этого не произошло", - отметил министр.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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