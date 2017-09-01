Губернатор Петербурга назначил руководителя нового комитета территориального развития

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назначил руководителя нового комитета территориального развития. Им стал Игорь Князев, ранее возглавлявший комитет по работе с исполнительными органами государственной власти, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.
"Губернатором Георгием Полтавченко подписано распоряжение о назначении с 1 сентября 2017 года Игоря Князева на должность председателя комитета территориального развития Санкт-Петербурга. Ранее Игорь Князев возглавлял комитет по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Полтавченко утвердил создание в администрации города нового комитета - территориального развития. Согласно документам, комитет проводит государственную политику в сфере развития государственного управления на территориях районов Санкт-Петербурга, развития местного самоуправления и муниципальной службы, а также отвечает за взаимодействие с политическими партиями и организациями общественного контроля.
Кроме того, он отвечает за содействие избирательным комиссиям со стороны органов власти.