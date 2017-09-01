Лавров не рассматривает себя в качестве кандидата на пост президента РФ

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что не рассматривает себя в качестве кандидата на президентских выборах и считает главной задачей в своей жизни активную работу дипведомства.
"Нет, не рассматриваю", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса во время общения со студентами и преподавателями МГИМО.
"Скажу откровенно - не в порядке лести, а в порядке искреннего заявления, - мне очень комфортно и приятно работать с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и я вижу, что у нас есть еще целый ряд задач, которые необходимо решить на внешнеполитическом фронте, - подчеркнул Лавров. - То, что наше министерство этим активно занимается, я считаю самым главным в своей жизни".