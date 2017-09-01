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Лавров рассказал об антироссийской промывке мозгов в Польше

Политика
1 сентября, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Министр выразил надежду на более серьезную критику Польши со стороны международного сообщества

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Политика польского правительства направлена на промывание мозгов населения в антироссийском ключе. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО.

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"В Польше ощущается реальное промывание мозгов населения в ключе, который будет однозначно антироссийским, - сказал он. - Я вижу просто одержимость тем, чтобы создать в обществе атмосферу полного неприятия всего, что связано с Россией".

Рассуждая о возможных причинах такой политики Варшавы, глава внешнеполитического ведомства предположил, что "они в тех, кто заводит националистические настроения в польском обществе, кто переписывает историю очень старательно, кто пытается возродить польский национализм с позиции исключительности, кто пытается свалить вину за все польские беды" на Россию.

Лавров отметил, что националистическая риторика "не соответствует тем принципам, под которыми Польша подписалась, вступая в ООН, и когда создавалась ОБСЕ". "На это уже обращают внимание в той же ОБСЕ и потихонечку начинают критиковать. Надеюсь, что если это продолжится, то будут критиковать за подобные националистические настроения и более серьезно", - добавил он.

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