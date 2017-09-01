Лавров: войны в Приднестровье хотят те, кто добивается вывода военных РФ из региона

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Эскалации конфликта в Приднестровье хотят только те, кто инициировал запрос в ООН с просьбой включить в повестку следующей сессии Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе российских военных из непризнанной республики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО и отвечая на вопрос о том, не спровоцирует ли войну данный запрос молдавского правительства.

"Не думаю, что нужно предрекать войну, - отметил он. - Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья". "Вот те, кто это подсказал молдавскому правительству, - они хотят войны между нами и Молдовой, нами и Украиной, - подчеркнул глава МИД РФ. - Это линия на сдерживание России".

Лавров напомнил, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье "на основе соглашений, которые были заключены вскоре после того, как горячую фазу конфликта в начале 90-х [годов прошлого века] удалось погасить благодаря российской армии". "Все понимали, что вывод нашей группы войск, которая охраняет склады с боеприпасами, зависит от того, насколько успешно будет решаться вопрос политического урегулирования, - продолжил министр. - Население Приднестровья после того, как они почувствовали горячую войну с Молдовой, которая была остановлена, сказали: "Мы никуда не отпустим этих военнослужащих, боеприпасы не дадим вывезти, пока нам не предоставят те права, о которых договорились".

"Военнослужащие уйдут как только будут созданы условия для того, чтобы можно было вывезти эти смертоносные запасы", - констатировал он.

Миротворцы и боеприпасы

В августе правительство Молдавии официально обратилось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября. В опубликованном 22 августа письме молдавского постпреда Виктора Морару утверждалось, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности".

Кишинев также выступает за замену миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанном 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Сейчас они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. В их задачу также входит охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Молдавия требует вывезти эти вооружения, однако начавшаяся в 2001 году утилизация и транспортировка были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.