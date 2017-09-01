Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: войны в Приднестровье хотят те, кто добивается вывода военных РФ из региона

Политика
1 сентября, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Глава МИД РФ напомнил, что российские военные находятся в регионе на основе заключенных в начале 90-х соглашений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Эскалации конфликта в Приднестровье хотят только те, кто инициировал запрос в ООН с просьбой включить в повестку следующей сессии Генеральной Ассамблеи вопрос о выводе российских военных из непризнанной республики. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО и отвечая на вопрос о том, не спровоцирует ли войну данный запрос молдавского правительства.

Смотрите также

Глава Молдавии осудил инициативы правительства о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

Небензя подверг критике идею Молдавии обсудить в ООН вывод миротворцев РФ из Приднестровья

Президент Молдавии считает провокацией слухи о грядущей войне в Приднестровье

"Не думаю, что нужно предрекать войну, - отметил он. - Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывести наших военнослужащих из Приднестровья". "Вот те, кто это подсказал молдавскому правительству, - они хотят войны между нами и Молдовой, нами и Украиной, - подчеркнул глава МИД РФ. - Это линия на сдерживание России".

Лавров напомнил, что российские военнослужащие находятся в Приднестровье "на основе соглашений, которые были заключены вскоре после того, как горячую фазу конфликта в начале 90-х [годов прошлого века] удалось погасить благодаря российской армии". "Все понимали, что вывод нашей группы войск, которая охраняет склады с боеприпасами, зависит от того, насколько успешно будет решаться вопрос политического урегулирования, - продолжил министр. - Население Приднестровья после того, как они почувствовали горячую войну с Молдовой, которая была остановлена, сказали: "Мы никуда не отпустим этих военнослужащих, боеприпасы не дадим вывезти, пока нам не предоставят те права, о которых договорились".

"Военнослужащие уйдут как только будут созданы условия для того, чтобы можно было вывезти эти смертоносные запасы", - констатировал он.

Миротворцы и боеприпасы

В августе правительство Молдавии официально обратилось к ООН с просьбой включить вопрос о выводе российских военных из Приднестровья в повестку дня 72-й сессии Генеральной Ассамблеи, которая начнется 12 сентября. В опубликованном 22 августа письме молдавского постпреда Виктора Морару утверждалось, что присутствие военнослужащих РФ "представляет собой угрозу для поддержания международного мира и безопасности".

Кишинев также выступает за замену миротворцев на гражданскую миссию под международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия не смогла в 1992 году предотвратить вооруженный конфликт, в котором погибли больше тысячи человек.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с "Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова", подписанном 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья. Сейчас они поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру вместе с "голубыми касками" Молдавии, Приднестровья и группой военных наблюдателей от Украины. В их задачу также входит охрана военных складов в Колбасне, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов, свозившихся сюда после вывода советских войск из европейских стран. Молдавия требует вывезти эти вооружения, однако начавшаяся в 2001 году утилизация и транспортировка были заблокированы властями Приднестровья в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина Молдавия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама