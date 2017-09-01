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ЦИК РФ проведет для партий семинар по наблюдению за выборами 10 сентября

Политика
1 сентября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Ранее в ведомстве неоднократно призывали партии принять участие в наблюдении за выборами и обещали оказать в этом помощь

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России 4-5 сентября проведет семинар, посвященный наблюдению на выборах, для представителей партий. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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"Цель семинара - оказание необходимой методической и консультативной помощи по вопросам подготовки наблюдателей на выборах", - говорится в релизе.

Согласно сообщению пресс-службы, 4 сентября перед участниками выступят зампредседателя ЦИК Николай Булаев и секретарь комиссии Майя Гришина, которые расскажут о правовых основах наблюдения и новом механизме включения в список избирателей по месту нахождения. 5 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова вручит участникам сертификаты о прохождении обучения.

Ранее в ЦИК неоднократно призывали партии принять активное участие в наблюдении за выборами 10 сентября и обещали оказать помощь в этом.

В общей сложности 10 сентября в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов. Кроме того, состоятся 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах участвуют 42 партии и шесть иных общественных объединений. Прямые выборы глав субъектов в этом году проходят в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Кроме того, состоится множество местных выборов. Например, в Москве пройдут выборы советов депутатов в 125 районах - всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Помимо этого состоятся дополнительные выборы в Госдуму по Кингисеппскому и Брянскому одномандатным округам.

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