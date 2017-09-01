Волонтеры помогут инвалидам принять участие в выборах в парламент Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 96% избирательных участков в Северной Осетии находятся на первых этажах зданий, что упрощает инвалидам-колясочникам процесс голосования во время выборов в парламент республики. В этом им будут помогать и волонтеры, сообщила председатель регионального Центризбиркома Жанна Моргоева на пресс-конференции.

"Все избирательные участки готовы к выборам, 96% из них - на первых этажах зданий, что делает их доступным населению. Инвалиды-колясочники смогут принять участие именно на избирательных участках. Для этого мы подготовили волонтеров, также предусмотрены сурдопереводчики и на всех участках есть трафареты для слабовидящих", - сказала Моргоева.

Также она сообщила, что в региональном Центризбиркоме будет создан пресс центр.

Там будет оглашаться явка, а также проводиться прямые включения из районов.