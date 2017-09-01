Путин на саммите БРИКС выскажется против практики односторонних санкций

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС выскажется против роста протекционизма в мире и практики односторонних санкций, а также предложит ускорить реформу МВФ. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, рассказывая о деталях визита главы государства в Китай для участия в саммите БРИКС.

"Планируется, что наш президент выскажется против нарастающего протекционизма и практики введения односторонних санкций, предложит партнерам нарастить совместные усилия для скорейшего завершения реформы МВФ в плане пересмотра квот и разработки новой формулы их расчета", - сказал Ушаков, рассказывая о темах, которые Путин планирует затронуть на заседании саммита в узком составе.

По словам Ушакова, 4 сентября в китайском городе Сямэнь состоится заседание лидеров стран БРИКС в узком составе, в рамках которого планируется обсудить ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, вопросы национальной безопасности и развития. "Лидеры обсудят макроэкономическую ситуацию в мире, порассуждают о дисбалансах в глобальной финансовой и торговой сферах", - добавил Ушаков. По словам помощника президента, Путин на заседании в узком составе планирует высказаться "в пользу укрепления авторитета ВТО".

Затем, по словам Ушакова, состоится заседание в расширенном составе, где обсудят практическое взаимодействие стран БРИКС для совместного развития, гуманитарные обмены и культурное сотрудничество.

"Будут обсуждены вопросы, связанные с операционной деятельностью Нового банка развития БРИКС, пула условных валютных резервов и некоторые другие вопросы. Путин также выскажется за расширение сотрудничества в сфере инноваций, цифровых технологий, патентования, выступит за поддержку в рамках БРИКС малого и среднего бизнеса, за упрощение процедур торговли", - сказал Ушаков.

Кроме того, по его словам, состоится заседание лидеров стран БРИКС с представителями Делового совета. "Наш президент даст оценку различным инициативам этого совета, проанализировать его деятельность и обозначит некоторые приоритеты России по продвижению бизнес-взаимодействия в рамках стран "пятерки", - сказал помощник президента. Вечером того же дня состоится торжественный обед с участием лидеров стран БРИКС, а также лидеров приглашенных стран.

Встреча с лидерами приглашенных стран пройдет в формате "аутрич" 5 сентября. "Состоится традиционная встреча лидеров стран "пятерки" с руководителями ряда развивающихся стран, эта встреча, как всегда, пройдет в формате "аутрич". На этот раз приглашены президент Египта, Таджикистана, президент Гвинеи, премьер-министр Таиланда и президент Мексики", - сказал Ушаков.

Переговоры с лидерами Китая, Индии, Египта, ЮАР, Таиланда, Мексики

Кроме того, сообщил Юрий Ушаков, президент России проведет на полях саммита БРИКС отдельные переговоры с лидерами Китая, Индии, Египта, ЮАР, Таиланда, Мексики.

В частности, по словам Ушакова, 3 сентября Путин "по традиции проведет переговоры с председателем КНР, "на этот раз речь идет о полномасштабных переговорах в узком и расширенном составах, в том числе с участием профильных министров и представителей крупного бизнеса". При этом, по словам Ушакова, по итогам переговоров не планируется подписывать документы, стороны ограничатся полномасштабными переговорами, "с углублением в различные темы, в частности, в северокорейскую".

Кроме того, Путин на полях саммита БРИКС планирует встретиться с главами Индии, Египта, ЮАР, Мексики, а также с премьер-министром Таиланда. "4 сентября будут проведены переговоры с премьер-министром Индии, затем с президентом Египта, премьер-министром Таиланда, с президентом ЮАР, а 5 сентября, перед завершением программы, президент России встретится с президентом Мексики", - сказал Ушаков.

В частности, во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди планируется обсудить ключевые международные проблемы, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в нефтегазовой отрасли, мирном атоме, в промышленном секторе, космосе, развитии инфраструктуры.

В беседе с президентом ЮАР Джейкобом Зумой также планируется обсудить двусторонние отношения, имеющие статус всеобъемлющего стратегического партнерства, обменяться мнениями по широкому кругу вопросов.

Во время встречи с президентом Мексики 5 сентября, как ожидается, лидеры обсудят "текущие состояния и перспективы дальнейшего развития российско-мексиканских отношений, внешнеполитическое взаимодействие, в том числе на площадках международных организаций, актуальные вопросы региональной проблематики и, прежде всего, ситуацию вокруг Венесуэлы.

4 сентября глава российского государства обсудит с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси перспективы возобновления авиасообщения, остановленного после теракта в октябре 2015 года. "Предполагается обмен мнениями о перспективах возобновления прямого авиасообщения между двумя странами приостановленного Россией после теракта, приведшего к катастрофе российского пассажирского самолета в египетском воздушном пространстве 31 октября 2015 года", - сказал Ушаков. Он добавил, что в настоящее время российские и египетские эксперты в сфере авиабезопасности "осуществляют интенсивную совместную деятельность по этой теме".

Ситуация на Корейском полуострове

По словам Юрия Ушакова, лидеры БРИКС на саммите обсудят ситуацию на Корейском полуострове, РФ выступает за акцент на дипломатических усилиях.

"Лидеры БРИКС и наш президент затронут ситуацию на Корейском полуострове. В частности, президент России выскажется в пользу продвижения совместных российско-китайских мирных инициатив", - сказал Ушаков.

Говоря о подготовленной Москвой и Пекином дорожной карте по решению корейской проблемы, Ушаков отметил, что она "включает шаги санкционной направленности, но, прежде всего, акцентирована на активизации дипломатических усилий по урегулированию проблемы". При этом, подчеркнул Ушаков, в документе речь идет лишь о тех санкциях, которые одобрены Совбезом ООН.

Ушаков отметил, что позиции Москвы и Пекина по урегулирования корейской проблемы очень близки, страны подготовили дорожную карту возможных действий по урегулированию проблемы, "мы и, я думаю, наши китайские партнеры будем придерживаться этих согласованных шагов, которые были обсуждены и сведены в один документ". Он добавил, что предложенные меры "предусматривают не только санкционное давление на руководство КНДР, не только выполнение всех решений, принятых по линии Совбеза ООН, но и предлагают для баланса конкретные шаги на политико-дипломатическом треке".

Урегулирование ситуации в Сирии

Путин также предложит странам БРИКС подключаться к процессу мирного урегулирования ситуации в Сирии, сообщил помощник президента.

"Лидеры БРИКС затронут самые узловые региональные проблемы, а именно Ближний Восток, Северную Африку, Афганистан, Сахаро-Сахельский регион. Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии. Президент пояснит здесь нашу позицию, призовет страны БРИКС подключаться к процессу сирийского урегулирования, к восстановлению разрушенной страны, к различного рода гуманитарным проектам, привлечет внимание к астанинскому переговорному формату, а также расскажет о текущих действиях России, направленных на поддержание устойчивого режима прекращения военного противостояния", - сказал Ушаков.

Кроме того, по его словам, по теме обеспечения национальной безопасности стран БРИКС с отдельным докладом выступит представитель Госсовета Китая, который, в частности, расскажет об итогах прошедшего в конце июня в Пекине заседания представителей стран БРИКС по вопросам безопасности. "Там на уровне совбезов встречались", - отметил представитель Кремля.

Тему урегулирования ситуации в Сирии также планируется поднять и во время переговоров с президентом Египта, сказал Ушаков. "В фокусе российско-египетского диалога по международным вопросам - проблематика сирийского кризиса, палестино-израильское урегулирование и ситуация в Ливии", - добавил он.

О расширении БРИКС

Юрий Ушаков отметил, что тема расширения объединения БРИКС на предстоящем саммите обсуждаться не будет.

"Эту тему никто не обозначал и в повестке дня, которая в предварительном плане была согласована, эта тема не значится, она, как мне представляется, не особенно актуальна на данный момент", - сказал Ушаков.

Говоря о пакете документов, который планируется принять по итогам саммита глав стран БРИКС, помощник российского президента сообщил, что в частности планируется принять итоговую декларацию. "Это неподписной документ, который сейчас продолжают готовить эксперты, в этом документе дается оценка текущей мировой политической и экономической ситуации, отражаются общие подходы стран БРИКС к наиболее актуальным и важным вопросам многостороннего сотрудничества", - сказал Ушаков.

Кроме того, по его словам, планируется подписать План действий стран БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству, План действий по сотрудничеству в области инноваций, Стратегическую программу по таможенному сотрудничеству, а также Меморандум о взаимопонимании между Деловым советом БРИКС и Новым банком развития. "Эти документы в хорошей степени готовности, есть уверенность, что они будут подписаны", - заключил Ушаков.