Снятие трех кандидатов с выборов главы Карелии обойдется избиркому в 17 тыс. рублей

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ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Карелии после снятия с выборов главы республики представителей трех партий дополнительно выделит 17 тыс. рублей на печать новых плакатов с информацией о кандидатах. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома.
Выборы главы Карелии пройдут в единый день голосования 10 сентября
31 августа кандидаты Николай Тараканов ("Родина"), Елена Гнетова (Партия роста), Ольга Ильюкова ("Патриоты России") предоставили в избирком Карелии заявления о снятии своих кандидатур с выборов. В этот же день ЦИК республики аннулировал их регистрацию.
"Центральная избирательная комиссия республики после снятия с выборов представителей "Родины", "Патриотов России", Партии роста приняла решение перепечатать плакаты с информацией о кандидатах, которые будут размещаться на избирательных участках. Стоимость их изготовления составит 17 тыс. рублей", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.
Она пояснила, что изначально на плакатах содержалась информация о семи зарегистрированных на выборах главы Карелии кандидатах, но если заклеивать данные о трех кандидатах, "то они будут смотреться не совсем правильно с точки зрения обеспечения объективности расположения кандидатов и соблюдения их равенства". "Новые плакаты будут меньшего размера и напечатаны на более тонкой бумаге", - отметила представитель ЦИК Карелии.
Она добавила, что бюллетени для голосования с именами семи кандидатов были напечатаны ранее. Перепечатывать их не будут, чтобы избежать дополнительных затрат из бюджета Карелии, которые оцениваются в 500 тыс. рублей. Имена кандидатов, чья регистрация аннулирована, будут вычеркнуты из бюллетеней членами участковых избирательных комиссий.
Всего в бюджете Карелии на организацию и проведение выборов предусмотрено 74 млн рублей.
На выборах главы Карелии зарегистрированы четверо кандидатов: Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР).
Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года.