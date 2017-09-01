Москва обеспокоена контактами Киева и Загреба по "возвращению неподконтрольных территорий"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Москва обеспокоена контактами представителей Украины и Хорватии по вопросам "возвращения неподконтрольных территорий", которые демонстрируют игнорирование Киевом комплекса мер по выполнению минских соглашений. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с проведенными в конце августа в Киеве контактами украинских властей с прибывшими из Загреба бывшим министром юстиции Хорватии Весной Шкаре-Ожболт, экс-заместителем главы МВД Йошком Моричем и экс-председателем правительственного комитета по вопросам беженцев и перемещенных лиц Ловре Пейковичем.

"Судя по имеющейся в СМИ информации, на состоявшихся встречах обсуждалась тематика "возвращения неподконтрольных территорий" на основе хорватского опыта 1990-х годов. "Опыта" более чем неоднозначного, а говоря прямо - негативного", - обратили внимание в министерстве. Там напомнили о 250 тыс. сербских беженцев и многочисленных жертвах, к которым привели военные операции Загреба в 1995 году.

В МИД констатировали, что "за ширмой заверений о "добрых намерениях" и "необходимости восстановления взаимного доверия" в конфликтных зонах вновь звучали опасные тезисы о "вынужденности" и "допустимости" таких "методов мирной реинтеграции". "Немалую тревогу вызывает то, что в Киеве с готовностью подхватывают подобные сигналы, демонстративно игнорируя собственные четко прописанные обязательства в рамках минского комплекса мер", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Упоминания о каких бы то ни было "силовых сценариях" применительно к Донбассу выглядят особенно ущербно и аморально сейчас, в первые дни подтвержденного в нормандском формате "школьного" перемирия", - указали в МИД.

В дипведомстве подчеркнули стремление РФ к развитию дружественных связей с Хорватией и призвали Загреб "использовать все возможности для поощрения Киева к последовательному и неукоснительному выполнению минских договоренностей в интересах скорейшего урегулирования внутриукраинского кризиса мирным путем, обеспечения устойчивой стабилизации обстановки на юго-востоке Украины".