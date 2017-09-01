Калашников: РФ не стоит симметрично вводить биоконтроль на границе с Украиной

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников полагает, что России не стоит идти на симметричные ответные меры и вводить пункты биометрического контроля на границе с Украиной.

"Не думаю, что в отношении украинцев, которые к нам ездят, мы должны это же делать. Это не должна быть симметричная мера. Так не очень правильно", - сказал Калашников в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя решение украинского президента Петра Порошенко. При этом депутат добавил, что Украина сознательно не пошла на ведение полноценных виз, понимая, что в этом случае "ответ со стороны России они получат".

Калашников считает, что биометрический приграничный контроль со стороны Украины "призван затруднить сообщение между простыми людьми". "Именно поэтому идти по этому пути нам вряд ли стоит", - заключил он.

Порошенко подписал указ о введении в действие с 1 января 2018 года биометрического контроля при пересечении границы для всех иностранных граждан, включая граждан РФ, сообщила в пятницу его пресс-служба. Документом предписывается обеспечить начало функционирования с 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан. Правительству страны поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины всех иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства".