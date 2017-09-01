Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Калашников: РФ не стоит симметрично вводить биоконтроль на границе с Украиной

Политика
1 сентября, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По мнению депутата Госдумы, Киев сознательно не пошел на ведение полноценных виз, понимая, что в этом случае Москва предпримет ответные меры

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников полагает, что России не стоит идти на симметричные ответные меры и вводить пункты биометрического контроля на границе с Украиной.

"Не думаю, что в отношении украинцев, которые к нам ездят, мы должны это же делать. Это не должна быть симметричная мера. Так не очень правильно", - сказал Калашников в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя решение украинского президента Петра Порошенко. При этом депутат добавил, что Украина сознательно не пошла на ведение полноценных виз, понимая, что в этом случае "ответ со стороны России они получат".

Смотрите также

Порошенко подтвердил введение биометрического контроля для иностранцев с 1 января

Рада готовит обращение к правительству Украины о введении визового режима с РФ

В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев

Песков: Путин отреагирует, если Украина введет визы для россиян

Калашников считает, что биометрический приграничный контроль со стороны Украины "призван затруднить сообщение между простыми людьми". "Именно поэтому идти по этому пути нам вряд ли стоит", - заключил он.

Порошенко подписал указ о введении в действие с 1 января 2018 года биометрического контроля при пересечении границы для всех иностранных граждан, включая граждан РФ, сообщила в пятницу его пресс-служба. Документом предписывается обеспечить начало функционирования с 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан. Правительству страны поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины всех иностранцев, в том числе граждан РФ, и лиц без гражданства".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Калашников, Леонид Иванович (политик)
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
4
Зеркальные меры: Москва перестала сдерживаться и ответила Вашингтону
5
Москва обеспокоена контактами Киева и Загреба по "возвращению неподконтрольных территорий"
6
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама