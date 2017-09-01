Главы МИД РФ и Туркмении обсудили подготовку встречи лидеров двух стран

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель председателя кабинета министров, глава МИД Туркмении Рашид Мередов обсудили подготовку двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях. Об этом сообщили в пятницу в МИД РФ.
"Стороны рассмотрели отдельные вопросы развития российско-туркменских отношений и обсудили ход подготовки двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях", - информировали в министерстве.
В конце февраля президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым заявил, что в обозримом будущем совершит визит в Туркмению. Как говорилось в сообщении пресс-службы Кремля, во время разговора Путин выразил сожаление в связи с тем, что из-за напряженного графика его поездки в Среднюю Азию, он не смог посетить Туркмению, однако заверил Бердымухамедова в том, что обязательно воспользуется приглашением посетить республику в обозримой перспективе, в связи с этим помощникам президентов и соответствующим ведомствам будут даны поручения о подготовке визита.