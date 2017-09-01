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Косачев: России не нужно ужесточать правила въезда в РФ для простых украинцев

Политика
1 сентября, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По мнению сенатора, Киев последовательно проводит курс на создание максимальных препон для прямого общения между гражданами России и Украины

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что России не нужно вводить зеркальные меры для въезда украинцев. Так он прокомментировал подписанный президентом Украины Петром Порошенко указ о введении в действие с 1 января 2018 года биометрического контроля при пересечении границы для всех иностранных граждан, включая граждан РФ.

"Не думаю, что нам нужно зеркально вводить дополнительные ограничения для простых украинцев. А вот обширный список антидемократических деяний нынешней власти, разумеется, нужно пополнить очередным пунктом", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, Киев последовательно проводит курс на создание максимальных препон для прямого общения между гражданами России и Украины, "прекрасно понимая, что открытый диалог граждан двух государств опровергает ложь о "российской агрессии" и все то, что на ней построено в последние годы".

Как отметил Косачев, к перечню стран "миграционного риска", в который Порошенко поручил внести Россию, "есть явные вопросы". Сенатор напомнил, что в 2009 году украинское правительство утвердило перечень из 90 стран, граждане которых при пересечении украинской границы должны подтверждать наличие финансового обеспечения пребывания или транзита через страну. В нем были страны Африки, Азии и Южной Америки, туда же включили Молдавию, что вызвало немалый резонанс в двусторонних отношениях.

"Появление России в этом списке объективных причин не имеет, ибо с финансовым обеспечением у россиян как минимум не хуже, чем у украинцев. И пробраться в страну с целью получить там вожделенный приют вряд ли мечтает угрожающее число россиян - ну, кроме ряда экзальтированных политиков и артистов", - отметил Косачев. Он пояснил, что "по объективным показателям" Россия "занимает второе-третье место среди государств, привлекших максимальное число мигрантов, в том числе с Украины".

"По сравнению с Украиной Россия является страной "чистой иммиграции". Поэтому в какую сторону выше риски, даже объяснять не нужно. В страну, воюющую со своим населением, мигранты не стремятся", - отметил Косачев.

Биометрический контроль для иностранных граждан

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие с 1 января 2018 года биометрического контроля при пересечении границы для всех иностранных граждан, включая граждан РФ. Правительству страны поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины всех иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства".

Кроме того, дано поручение обновить список государств так называемого миграционного риска, в том числе внести в него Россию.

Также кабмину Украины в течение двух месяцев нужно отработать вопрос о механизме и этапах внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о намерении посетить Украину, а также вопрос въезда и выезда иностранцев, включая граждан РФ, только по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.

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