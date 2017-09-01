Новый посол РФ в США начал свою работу с поздравления школьников с Днем знаний

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Новый посол РФ в США Анатолий Антонов, прибывший в Вашингтон в четверг, начал свой первый рабочий день с поздравления школьников с Днем знаний.

"Я очень счастлив, что мое первое служебное дело здесь, в школе, - подчеркнул он, выступая в пятницу перед собравшимися в зале учащимися школы при посольстве, их родителями и учителями. - Вместо того, чтобы ругаться с американцами, мы занимаемся тем, что сегодня отмечаем этот прекрасный праздник 1 сентября".

"Вот детки, по-моему, еще не готовы к тому, чтобы идти в школу, глазки у них открытые, яркие, вопрошающие. Думаю, что больше всех волнуются родители и трепещут, конечно же, преподаватели, - сказал глава дипмиссии. - Я хочу всех поздравить с этим восхитительным праздником... Я вам очень завидую, ребята, вам столько предстоит узнать".

"Чего мне не хватает по жизни, - продолжил посол. - Мне не хватает знаний, до сих пор я это ощущаю. И если бы меня спросили, какого главного предмета мне не хватает, то я могу сказать - русского языка. Нет ничего прекраснее нашего русского языка, поэтому уделяйте ему больше внимания".

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор школы Сергей Яковлев, "за парты в новом учебном году сядут свыше 150 ребят".

Нынешний учебный год начался для россиян в США в непростой политической обстановке. Буквально за час до прибытия Антонова в Соединенные Штаты администрация президента Дональда Трампа потребовала ко 2 сентября закрыть российские генконсульство в Сан-Франциско, а также два дипломатических объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее Госдепартамент пояснил, что речь идет о торговых представительствах.

"Сейчас нужно разобраться, спокойно и профессионально действовать, - сказал Антонов журналистам в аэропорту Даллеса. - Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы".