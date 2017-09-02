Небензя: Киев муссирует тему миротворческой миссии в Донбассе для подрыва "Минска-2"

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Рассуждения Киева о необходимости миротворческой миссии в Донбассе рассчитаны прежде всего на украинскую аудиторию и направлены на подрыв Минских соглашений ("Минска-2"). Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"О некоей миротворческой операции ООН в Донбассе наши коллеги из Киева упоминали не один раз, - отметил он. - Недавно президент Петр Порошенко говорил, что будет ставить этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН. Будет или не будет - посмотрим. На сегодняшний день у нас есть только два формата, в которых обсуждается урегулирование на Украине, - это "нормандский формат" (ФРГ, Франция, Россия, Украина - прим. ТАСС) и контактная группа (ОБСЕ, Украина, РФ, ЛНР и ДНР - прим. ТАСС)".

Небензя подчеркнул, что других форматов для урегулирования украинского кризиса сейчас не существует.

По мнению постпреда, заявления о миротворческой операции "рассчитаны на внутреннее потребление и представляют собой маневр украинских властей". "Это такая попытка создать видимость мыслительного процесса по поводу нового формата и тем самым продолжать не выполнять ясно и четко сформулированный план урегулирования, который зафиксирован в минских соглашениях", - подчеркнул он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежит комплекс мер по выполнению минских соглашений, который был принят участниками контактной группы в феврале 2015 года после переговоров лидеров "нормандской четверки". Этот документ предусматривает не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должны стать децентрализация власти и предоставление на постоянной основе особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.