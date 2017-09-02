Небензя: отношения РФ и США опустились до непозволительно низкого уровня

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НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Отношения между Россией и США находятся на "непозволительно низком уровне". Об этом заявил в беседе с журналистами постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Отношения между нашими странами находятся на непозволительно низком уровне, - отметил он. - Это, безусловно, не добавляет позитива не только непосредственно в наши отношения, но и в международную обстановку, поскольку эти отношения являются фактором, который учитывают наши партнеры. Они очно и заочно призывают нас к тому, чтобы мы, наконец, наладили свои отношения. Это будет на пользу не только нам, но и всему миру".
Затронув вопрос об отношениях с американской делегацией на площадке ООН и в Совете Безопасности, Василий Небензя указал, что они очень деловые, так было всегда, так и продолжится. "Более того, сейчас Совет Безопасности, к счастью, а может, в данном контексте к несчастью, - одна из немногих площадок, где мы вообще сотрудничаем с США, - отметил он. - И мы это делаем не для того, чтобы показать, что между нами происходит что-то позитивное, а потому что сотрудничество в рамках ООН очень важно для всего мира".
"Мне задавали вопрос о том, скажется ли ухудшение отношений с США на сотрудничестве в ООН, я сказал, что мы выше сведения счетов и не хотим проецировать наши двусторонние отношения на решение проблем безопасности", - подчеркнул он.