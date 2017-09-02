Небензя: санкции в отношении КНДР не работают, нужно искать мирный путь урегулирования

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Санкционный нажим в отношении КНДР не дает результата, необходимо искать пути политико-дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Такое мнение высказал в беседе с журналистами в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Санкционный ресурс давления на Пхеньян, в общем-то, исчерпан, - отметил он. - Более того, мы видим, что он, по сути, не работает". Василий Небензя напомнил, что 5 августа СБ ООН единогласно принял резолюцию 2371, которая предусматривает большой пакет санкционных мер в отношении КНДР в связи испытаниями баллистических ракет, которые они провели в нарушение прежних резолюций Совета Безопасности.

"29 августа Совет Безопасности принял заявление председателя СБ ООН по поводу последних испытаний и, в частности, ракеты средней дальности, которая перелетела территорию Японии, - продолжал он. - О санкциях не сказано ни слова, хотя и содержится осуждение этих испытаний. Более того, по нашему настоянию и настоянию наших китайских коллег туда внесено очень важное положение о том, что мы должны стремиться, это поддержали все члены СБ ООН, к поиску путей мирного решения проблем Корейского полуострова политико-дипломатическими методами".

"Все сходятся в том, что военного решения эта проблема не имеет, - подчеркнул постпред РФ при ООН. - Это имело бы катастрофические последствия. Военного решения не хочет никто. Другое дело, что ни у кого нет политико-дипломатического решения, кроме российско-китайского предложения от 4 июля, но вовлекать КНДР в урегулирование необходимо".

"Нам и не только нам, конечно же, хотелось, чтобы был оживлен шестисторонний формат переговоров по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, - добавил он. - Но сегодня мы от этого пока еще далеки. Мы продолжаем работать над тем, чтобы с нашими китайскими друзьями, с японскими и американскими коллегами выработать то, что могло бы дать некий ориентир того, как вовлечь заинтересованные стороны сначала в переговоры, а в конечном итоге в политико-дипломатическое урегулирование этой проблемы".

"Нам бы хотелось, чтобы СБ ООН принял резолюцию, в которой бы содержались четкие ориентиры того, как это кризис будет решаться", - отметил он в заключение.