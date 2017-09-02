Путин и Медведев поздравили президента Вьетнама с Днем независимости страны

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга по случаю национального праздника страны - Дня провозглашения независимости.
Глава государства в поздравительной телеграмме подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения поступательно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России выразил уверенность в том, что реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров с Чан Дай Куангом в Москве, будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо народов России и Вьетнама, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнули в Кремле.
"Российско-вьетнамские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, базируются на принципах дружбы и взаимопонимания. Успешно развивается двустороннее взаимодействие в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях. Продвижению взаимовыгодной кооперации способствует реализация Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом", - говорится в тексте телеграммы главы правительства, которую приводит пресс-служба российского кабмина.
"Настроены на продолжение активной работы с вьетнамскими партнерами по правительственной линии, осуществление новых масштабных совместных проектов и инициатив", - добавил российский премьер.