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Путин и Медведев поздравили президента Вьетнама с Днем независимости страны

Политика
2 сентября, 10:21 дата обновления: 2 сентября, 11:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Российско-вьетнамские отношения поступательно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, отметил президент России

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга по случаю национального праздника страны - Дня провозглашения независимости. 

Глава государства в поздравительной телеграмме подчеркнул, что российско-вьетнамские отношения поступательно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент России выразил уверенность в том, что реализация договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров с Чан Дай Куангом в Москве, будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на благо народов России и Вьетнама, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнули в Кремле.

"Российско-вьетнамские отношения носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства, базируются на принципах дружбы и взаимопонимания. Успешно развивается двустороннее взаимодействие в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях. Продвижению взаимовыгодной кооперации способствует реализация Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом", - говорится в тексте телеграммы главы правительства, которую приводит пресс-служба российского кабмина.

"Настроены на продолжение активной работы с вьетнамскими партнерами по правительственной линии, осуществление новых масштабных совместных проектов и инициатив", - добавил российский премьер.

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