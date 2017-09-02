Путин не планирует в этом году участвовать в сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не планирует в этом году принимать участие в сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, в планах президента этого нет", - сказал он.

Песков не стал комментировать инициативу президента США Дональда Трампа о проведении накануне начала сессии ГА ООН саммита мировых лидеров.

Согласно данным агентства Reuters, глава Белого дома предлагает на этой встрече обсудить реформу ООН. Как отмечает агентство, лидеры стран будут приглашены на встречу, если подпишут состоящую из десяти пунктов декларацию, в которой содержится призыв к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу "начать эффективную и целесообразную реформу" всемирной организации.

Общеполитическая дискуссия Генассамблеи начнется 19 сентября с выступлений Гутерриша и председателя 72-й сессии Генассамблеи Мирослава Лайчака. Впервые с трибуны ООН выступит президент США Дональд Трамп. Дебаты в ГА продлятся до 25 сентября.

Согласно предварительному плану форума, 21 сентября состоится выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который будет представлять Россию на сессии.