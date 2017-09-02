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Умер бывший мэр Владивостока Виктор Черепков

Политика
2 сентября, 11:55 UTC+3 ТАСС ТАСС 2, сентября. /ТАСС

Еще около полугода назад Черепков завещал похоронить себя во Владивостоке

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Экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

Экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

© Юрий Смитюк/TACC

ТАСС, 2 сентября. /ТАСС/. Заместитель лидера незарегистрированной партии "Свобода и Народовластие" Александр Меркулов сообщил о смерти в Москве лидера партии, бывшего мэра Владивостока Виктора Черепкова.

"Виктор Черепков умер сегодня в Центральной клинической больнице Москвы", - проинформировал Меркулов.

По его словам, еще около полугода назад Черепков дал распоряжение о своих будущих похоронах. "Он завещал похоронить себя во Владивостоке. Скорее всего прощание будет в Москве, после чего тело будет кремировано, а прах перевезен во Владивосток", - сообщил ТАСС Меркулов.

Черепков родился 16 апреля 1942 года в Рязанской области. Избран главой Владивостока в июне 1993 года, в декабря следующего года президент РФ Борис Ельцин своим указом отстранил его от должности в связи с "длительным неисполнением своих обязанностей". Однако в августе 1996 года суд восстановил экс-мэра в должности, через два года он покинул пост в связи с истечением срока полномочий. В 2001 году создал и возглавил незарегистрированную партию "Свобода и Народовластие".

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