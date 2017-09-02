Патрушев 5-6 сентября посетит Токио

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев 5-6 сентября совершит поездку в Токио, где проведет консультации по линии Советов безопасности России и Японии.

Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Патрушев посетит 5-6 сентября Токио, где проведет очередные плановые российско-японские консультации по линии Советов безопасности двух стран", - говорится в сообщении.