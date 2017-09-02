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Патрушев 5-6 сентября посетит Токио

Политика
2 сентября, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

В Японии Николай Патрушев проведет плановые консультации по линии Советов безопасности двух стран

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев 5-6 сентября совершит поездку в Токио, где проведет консультации по линии Советов безопасности России и Японии.

Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Патрушев посетит 5-6 сентября Токио, где проведет очередные плановые российско-японские консультации по линии Советов безопасности двух стран", - говорится в сообщении.

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