МИД РФ вручил ноту протеста дипломату из США из-за планируемых обысков в торгпредстве РФ

Мутко: "Краснодар" выбрал оборудование для использования видеоповторов в офлайн-режимеСпорт 2 сентября, 16:06
Мутко: практически все вопросы по выполнению требований для восстановления РУСАДА решеныСпорт 2 сентября, 15:59
Футболист сборной России Ильин не сыграет против "Динамо"Спорт 2 сентября, 15:56
Футболист Панченко будет праздновать гол в ворота своего клуба, если забьет за сборнуюСпорт 2 сентября, 15:56
Мутко допустил, что в сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ не изменитсяСпорт 2 сентября, 15:50
Тарпищев: Шарапова имеет большой шанс на выход в 1/4 финала US Open, все зависит от нееСпорт 2 сентября, 15:40
Мутко: РФС имеет договоренности о товарищеских играх с испанцами, итальянцами, французамиСпорт 2 сентября, 15:39
"Енисей" обыграл "Ротор" и вышел на первое место в Футбольной национальной лигеСпорт 2 сентября, 15:27
Мутко: президент РФС должен быть освобожденным, но совмещение до ЧМ-2018 разумноСпорт 2 сентября, 15:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США Энтони Годфри в Москве из-за планируемых обысков в торгпредстве России в Вашингтоне.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"2 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа", - говорится в сообщении.
В МИД подчеркнули, что здание торгового представительства находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом.
"Рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации", - прокомментировали в МИД намерение американских спецслужб провести обыск в дипломатических учреждениях России.
В ведомстве считают, что власти США должны прекратить нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России.
"В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - добавили в ведомстве.