МИД РФ вручил ноту протеста дипломату из США из-за планируемых обысков в торгпредстве РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США Энтони Годфри в Москве из-за планируемых обысков в торгпредстве России в Вашингтоне.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"2 сентября в МИД России был вызван советник-посланник посольства США в Москве Энтони Годфри. Ему вручена нота протеста в связи с намерением американских властей устроить обыск в Торговом представительстве Российской Федерации в Вашингтоне, в которое с сегодняшнего дня нас лишают доступа", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что здание торгового представительства находится в российской государственной собственности и обладает дипломатическим иммунитетом.

"Рассматриваем планируемый нелегитимный досмотр дипломатических помещений России без присутствия российских официальных лиц и высказанную угрозу взломать входную дверь как беспрецедентную, агрессивную акцию, которая к тому же может быть использована спецслужбами США для организации антироссийской провокации", - прокомментировали в МИД намерение американских спецслужб провести обыск в дипломатических учреждениях России.

В ведомстве считают, что власти США должны прекратить нарушения международного права и отказаться от посягательства на иммунитет дипломатических учреждений России.

"В противном случае оставляем за собой право на ответные меры на основе взаимности", - добавили в ведомстве.