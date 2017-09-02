Торгпредство РФ в Вашингтоне перешло под контроль властей США

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Здание торгпредства России в Вашингтоне перешло под контроль американского правительства. Корреспондент ТАСС стал очевидцем того, как у этой госсобственности России в столице США выставили американскую охрану.
Отвечая на вопрос ТАСС, торгпред России в Вашингтоне Александр Стадник подтвердил, что, по мнению американской стороны, дипломатический иммунитет с комплекса снят. "Они с двух часов по местному времени (с 21:00 мск - прим. ТАСС) так не считают", - сказал Стадник, комментируя вопрос о том, есть ли у торгпредства дипломатический иммунитет.
31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.