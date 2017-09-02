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Дипломат: действия США в отношении торгпредства РФ являют собой пример вандализма

Политика
2 сентября, 22:39 дата обновления: 2 сентября, 23:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, сентября. /ТАСС

Торгпред России в Вашингтоне Александр Стадник назвал ситуацию с российской собственности за рубежом "рейдерским захватом"

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ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Действия США, направленные против торгового представительства РФ в Вашингтоне, стали ярким примером вандализма в системе международных отношений. Такое мнение выразил в субботу в беседе с журналистами торгпред России в Вашингтоне Александр Стадник.

"Если в двух словах, то мы стали свидетелями яркого примера вандализма в системе международных отношений, рейдерского захвата российской собственности за рубежом", - сказал он, комментируя лишение американской стороной россиян доступа к комплексу торгпредства.

"Мы работали в круглосуточном режиме и, конечно, старались максимально увезти все то, чтобы обеспечить наше дальнейшее функционирование в полном объеме и нормальное проживание сотрудников на новых местах. <...> Все, что необходимо для работы и жизни сотрудников, мы вывезли", - отметил Стадник. Он ушел от прямого ответа на вопрос ТАСС о том, чинила ли американская сторона какие-либо препятствия в ходе вывоза имущества. "Нам было не до того, чтобы смотреть, кто нам что чинит", - заявил дипломат.

"Пока мы размещаемся на территории нашего основного российского загранпредставительства - посольства. <...> Наша работа продолжается. Как и где - мы официально в ближайшее время сообщим", - уточнил он. По словам Стадника, детали, связанные с обеспечением дальнейшей деятельности торгпредства, прояснятся по мере развития ситуации, когда сотрудники миссии, как он выразился, смогут "хотя бы подключиться к [электрическим] розеткам".

Дипломат подтвердил, что здание торгпредства "остается в собственности Российской Федерации". О том же, что американские власти намерены устроить досмотр в здании, "стало известно не так давно, буквально считанные часы (назад), уведомлено было посольство России", сказал он.

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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