Слуцкий назвал обыски в торгпредстве РФ в США беспрецедентным нарушением Венской конвенции

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал беспрецедентным и грубейшим нарушением норм Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года ситуацию вокруг торгпредства РФ в Вашингтоне, отметив, что обыски в здании, защищенном дипломатическим иммунитетом, провоцируют эскалацию в дипломатическом противостоянии.

"Обыски в здании торгпредства РФ в Вашингтоне - беспрецедентное и грубейшее нарушение норм Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года. В ее 45 статье прямо говорится, что даже в случае разрыва дипломатических сношений между двумя странами, государство пребывания должно, причем и в случае вооруженного конфликта, уважать и охранять помещения иностранного представительства вместе с его имуществом и архивами. Власти же США, сняв в считанные минуты дипломатический иммунитет с торгпредства РФ, односторонне толкуют нормы Конвенции для оправдания собственного произвола", - заявил он журналистам в субботу.

Слуцкий подчеркнул, что практически была проигнорирована нота протеста МИД РФ, а российская загрансобственность фактически перешла под американский контроль. "Это откровенно враждебные и полностью идущие вразрез с международным правом шаги", - отметил глава комитета. Он напомнил при этом, что во внешнеполитическом ведомстве РФ уже заявили, что Россия оставляет за собой право на ответные шаги на основе взаимности. "Очевидно, что США провоцируют дальнейшую эскалацию в нашем дипломатическом противостоянии", - заключил он.

Здание торгпредства России в Вашингтоне перешло под контроль американского правительства. У этой госсобственности России в столице США выставили американскую охрану.

Торгпред России в Вашингтоне Александр Стадник подтвердил, что, по мнению американской стороны, дипломатический иммунитет с комплекса снят. Там проводятся обыски и досмотр.