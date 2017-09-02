Захарова: против сотрудников диппредставительств РФ в США идет информационная война

ТАСС, 2 сентября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает проявлением информационной войны распространение ложной новости о том, что сотрудники российского генконсульства в Сан-Франциско, закрытого по решению США, якобы попросили политического убежища в этой стране. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

"Для отвлечения внимания от правового беспредела, творимого американскими спецслужбами в отношении российских дипломатов и дипсобственности, запущен фейк о том, что сотрудники генконсульства России в Сан-Франциско "попросили политического убежища". Классика информационных войн", - заявила она.

Захарова в Facebook пообещала, что "в официальных аккаунтах МИД России в соцсетях будем публиковать фото- и видеоматериалы об этом торжестве демократии".

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. В субботу руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин сообщил ТАСС, что в здании торгпредставительства России в Вашингтоне начались обыски.

Ранее МИД РФ вызвал советника-посланника посольства США в Москве Энтони Годфри и вручил ему ноту протеста "в связи с намерением американских властей устроить обыск в торговом представительстве" в Вашингтоне.