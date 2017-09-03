Путин на полях саммита БРИКС проведет полноформатные переговоры с председателем КНР

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС 3 сентября проведет полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Путин по традиции проведет переговоры с председателем КНР. На этот раз речь идет о полномасштабных переговорах в узком и расширенном составах, в том числе с участием профильных министров и представителей крупного бизнеса", - сообщал ранее журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

При этом, по его словам, по итогам переговоров лидеров не планируется подписывать документы, стороны ограничатся переговорами "с углублением в различные темы, в частности, в северокорейскую".

Ушаков отметил, что в российско-китайских переговорах примут участие несколько федеральных министров, среди них - глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минтранса Максим Соколов, министр иностранных дел Сергей Лавров.

Практика подобных встреч - накануне саммитов БРИКС - стала уже традиционной: лидеры России и Китая беседовали на Гоа в 2016 году, в Уфе в 2015 году и Форталезе в 2014 году. В текущем году Путин и Си Цзиньпин встречались уже трижды. Ключевым событием года в двусторонних отношениях стал визит в Россию председателя КНР 3-4 июля, по итогам которого лидеры подписали два совместных заявления (об углублении двустороннего взаимодействия и по текущей ситуации в мире), утвердили план реализации договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на 2017-2020 годы. Кроме того, было заключено более 20 межправительственных, межведомственных и корпоративных соглашений.

Китай - один из крупнейших экономических партнеров России, доля КНР во внешнеторговом обороте РФ в первом полугодии 2017 года составила 14,3%. В январе-июне текущего года взаимная торговля выросла на 35,4%, до $38,4 млрд, - это самые высокие темпы роста среди крупных партнеров России.