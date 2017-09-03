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Захарова: занимающиеся обысками загранучреждений сотрудники ФБР чувствуют себя униженными

Политика
3 сентября, 1:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала проводящиеся обыски "адской клоунадой"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария

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Захарова назвала обыски российских загранучреждений в США "адской клоунадой".

Она отметила, что не сомневается в том, что участвующие в ней сотрудники ФБР чувствуют себя униженными.

"Смотрю кадры обысков сотрудниками ФБР российских загранучреждений и понимаю, что это какая-то адская клоунада, тупая, незаконная, бессмысленная", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Захаровой в Facebook. Представитель МИД отметила, что спецслужбы США подобными действиями не смогут вызвать ответную агрессию со стороны российских дипломатических сотрудников.

"Может быть, хотели унизить? Наверняка. Не сомневаюсь. Униженными сейчас чувствуют себя именно те американские "силовики", кто шарит по чужим углам, заглядывает в бельевые шкафы и натужно улыбается, пряча лица от объективов камер и телефонов", - написала Захарова.

"Они проклинают тех, кто их послал на это унизительное цирковое представление мирового масштаба. Мне их жалко: они наверняка обычные трудяги, которые должны кормить семьи и платить налоги", - отметила представитель МИД.

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