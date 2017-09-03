МИД РФ: ядерные испытания КНДР чреваты серьезными последствиями для самого Пхеньяна

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Продолжение КНДР действий, подрывающих режим нераспространения ядерного оружия, чревато серьезными последствиями для самого Пхеньяна, на этом фоне единственным выходом из ситуации является возвращение всех сторон к переговорам по проблемам безопасности на Корейском полуострове. Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с сообщением КНДР об испытании "термоядерного взрывного устройства".
"Не может не вызывать сожаления тот факт, что руководство КНДР своими действиями, направленными на подрыв глобального режима нераспространения, создает серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом", - говорится в заявлении.
"Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР", - предупредили в МИД РФ.
В Министерстве иностранных дел России выразили глубокую озабоченность сообщениями об испытаниях и отметили, что они представляют демонстративное пренебрежение резолюциями СБ ООН и международными нормами.
"Выражаем глубокую озабоченность в связи с объявленным 3 сентября КНДР испытанием "термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты", - указали в российском дипведомстве.
Как подчеркнули в МИД РФ, "очередное демонстративное пренебрежение" Пхеньяном требованиями соответствующих резолюций СБ ООН и нормами международного права "заслуживает самого решительного осуждения".
"Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно вернуться к диалогу и переговорам как единственно возможному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную, - продолжили в дипведомстве. - Подтверждаем готовность к совместным усилиям в данном направлении, в том числе в контексте реализации российско-китайской дорожной карты".
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.