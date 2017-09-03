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РФ призывает США немедленно вернуть захваченные российские дипломатические объекты

Политика
3 сентября, 12:03 UTC+3

МИД РФ расценивает захват российской дипсобственности как откровенно враждебный акт

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Материал из 1 страницы
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Москва расценивает захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть дипломатические объекты. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявление МИД РФ.

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"2 сентября властями США захвачены здания Генерального консульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом, - отмечается в документе. - Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке".

"Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами, от которых во многом зависит состояние глобальной стабильности и международной безопасности", - подчеркнули в дипведомстве.

"Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, двустороннюю Консульскую конвенцию.", - указали в министерстве.

Как заявили на Смоленской площади, возмутительный шаг американских властей "идет в русле фактической экспроприации в декабре прошлого года принадлежащих России загородных дипломатических жилых комплексов около Вашингтона и Нью-Йорка". "В захваченных зданиях теперь хозяйничают спецслужбы США при поддержке вооруженной полиции", - добавили в российском МИД.

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