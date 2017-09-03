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Путин и Си Цзиньпин обсудили реализацию двусторонних договоренностей

Политика
3 сентября, 13:54 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС

Беседа глав государств состоялась в канун саммита БРИКС

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

© Михаил Метцель/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ход реализации двусторонних договоренностей, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву. Беседа глав двух государств состоялась в канун саммита БРИКС, который пройдет в городе Сямэнь 4-5 сентября.

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"Я очень рад возможности обменяться с вами мнениями о том, как исполняются планы, которые мы с вами наметили во время вашего визита в июле в Москву", - обратился Путин к Си Цзиньпину. Российский президент подчеркнул, что тогда в Москве "состоялись очень содержательные переговоры".

Председатель КНР согласился с такой оценкой, отметив, что в ходе того визита удалось обсудить и двусторонние отношения и международные проблемы. "Отрадно, что наши министерства и ведомства работают над реализацией всех договоренностей и добиваются результатов", - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер также рассказал Путину о городе Сямэнь, который был избран для проведения саммита БРИКС. Председатель КНР отметил, что в расположенном здесь университете есть памятник русскому поэту Михаилу Лермонтову, причем установлен он напротив памятника китайскому мыслителю Конфуцию. "Должно быть, это говорит о том, что здесь очень ценят обмен культурами между Россией и Китаем", - сказал он.

Си Цзиньпин вспомнил и о стихотворении Лермонтова "Парус", которое повествует об упорной борьбе и твердой воле: по словам китайского лидера, в районе Сямэня упорный труд тоже в почете. "Надеюсь, обе наши страны будут продвигаться вперед, чтобы корабль наших двусторонних отношений шел в большое плавание на полных парусах", - заявил председатель КНР.

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Путин поблагодарил китайского коллегу за приглашение посетить этот город. Он напомнил, что Си Цзиньпин многие годы работал здесь. "Сямэнь прекрасно выглядит, производит впечатление процветающего города, в том числе это результаты и вашего труда", - сказал президент России.

Он пожелал Си Цзиньпину успеха в проведении саммита БРИКС. "Со своей стороны мы сделаем все от нас зависящее, чтобы саммит прошел на самом высоком уровне", - заявил Путин.

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