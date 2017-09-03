Захарова: США сообщили РФ, что ожидают продажи дипсобственности в свою пользу

Россиянка Перова завоевала серебро в стрельбе из лука в финале Кубка мираСпорт 3 сентября, 14:05
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в МосквеМосква 3 сентября, 13:54
Путин и Си Цзиньпин обсудили реализацию двусторонних договоренностейПолитика 3 сентября, 13:54
Эксперт: Федерация бокса России идет правильным путем, несмотря на неудачу сборной на ЧМСпорт 3 сентября, 13:51
Кравцов: тренерский штаб сборной РФ по боксу понимает, как изменить ситуацию к ЧМ-2019Спорт 3 сентября, 13:49
Шавло: юным футболистам "Спартака" стоит брать пример с РодионоваСпорт 3 сентября, 13:45
Российские дзюдоисты вышли в полуфинал ЧМ в смешанном командном турниреСпорт 3 сентября, 13:16
Хоккеист "Спартака" Радил пропустит два матча из-за сотрясения мозгаСпорт 3 сентября, 12:41
Незамаскированная угроза Вашингтону: мировая реакция на ядерное испытание в КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. США сообщили РФ по линии Госдепа, что ожидают продажи российской дипломатической собственности, которая находится в респектабельных районах Сан-Франциско и Вашингтона в свою пользу. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я сейчас скажу сенсационную вещь. В это поверить невозможно, официально по линии Госдепа нам не дали понять, нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству", - сказала она.
"Они ждут от нас, что мы продадим эти объекты американскому государству. Мы сделаем сегодня подборку фотографий этих объектов, чтобы было понятно о чем идет речь - это не однокомнатные квартиры на задворках. Центр города и Вашингтона, и Сан-Франциско. Объекты, связанные с так называемыми "дачами" - это самые респектабельные места, поэтому там было так интересно проводить мероприятия", - добавила она.