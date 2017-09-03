Захарова: США сообщили РФ, что ожидают продажи дипсобственности в свою пользу

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. США сообщили РФ по линии Госдепа, что ожидают продажи российской дипломатической собственности, которая находится в респектабельных районах Сан-Франциско и Вашингтона в свою пользу. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я сейчас скажу сенсационную вещь. В это поверить невозможно, официально по линии Госдепа нам не дали понять, нам напрямую сказали, что ожидают, что мы продадим эти объекты американскому государству", - сказала она.

"Они ждут от нас, что мы продадим эти объекты американскому государству. Мы сделаем сегодня подборку фотографий этих объектов, чтобы было понятно о чем идет речь - это не однокомнатные квартиры на задворках. Центр города и Вашингтона, и Сан-Франциско. Объекты, связанные с так называемыми "дачами" - это самые респектабельные места, поэтому там было так интересно проводить мероприятия", - добавила она.