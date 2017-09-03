Захарова: спецслужбы США собирались искать взрывчатку в российской дипсобственности

ТАСС, 3 сентября. Спецслужбы США собирались искать взрывчатые вещества в российских диппредставительствах в США. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Знаете, кстати говоря, что искали, как нам сказали, до обысков? Вы не поверите: они искали взрывчатку", - сказала она, иронично отметив, что легко представить российских дипломатов, которые возят взрывчатые вещества в своих элегантных кейсах. "Взрывчатка наше все", - добавила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, спецслужбы США могли рассчитывать, что у российских дипломатов "сдадут нервы", и американской публике представят "образ русского агрессивного человека". "Представьте, что вас год обрабатывают, что там за океаном живет враг, который влияет на твою жизнь, и что плохое, что происходит - приход президента, которого ты не любишь - это все русские", - пояснила она.

"2 сентября к нашему Генконсульству в Сан-Франциско приехали черные машины, оттуда вышли сотрудники ФБР, Госдепа, которые зашли в здание, - рассказала она. - Накануне на вопрос, что это наша собственность и она будет закрыта, глава управления однозначно ответил, что если двери будут закрыты, мы их взломаем. В подтверждение этому к нашему Торговому представительству в Вашингтоне была привезена машина частной компании, у нас это все зафиксировано и выложено в интернете, по взлому дверей, замков и сейфов".

"Я не знаю, как у наших хватило сил еще открывать эти двери, быть доброжелательными и общаться", - отметила она.

Ранее МИД РФ распространил заявление, в котором сообщается, что 2 сентября властями США захвачены здания Генерального консульства России в Сан-Франциско и Торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью- Йорке. Москва расценивает захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть дипломатические объекты.