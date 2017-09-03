Захарова рассказала про ответные меры РФ по диппредставительствам в США

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ответные меры на действия США в отношении диппредставительств РФ - вопрос не сегодняшнего дня. Об этом в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Конечно, это вопрос не моей компетенции и не сегодняшнего дня", - сказала она, отвечая на вопрос, какими могут быть ответные меры России в ответ на действия США.

31 августа власти США потребовали от Москвы закрыть ко 2 сентября генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торгпредство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке.