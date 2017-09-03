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Путин и Си Цзиньпин после беседы осмотрели выставку народных промыслов КНР

Политика
3 сентября, 16:15 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС

Позже лидеры продолжили обмен мнениями в формате рабочего обеда

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СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по окончании беседы в узком составе осмотрели выставку китайских народных промыслов. Глава Китая рассказал российскому лидеру об экспонатах из разных провинций КНР.

Лидеры обратили внимание на некоторые артефакты, в частности на каменное панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина. Путин и Си Цзиньпин также осмотрели образцы тончайшей резьбы по дереву и небольшие скульптуры, в частности изображающие драконов.

Лидеры двух стран также обменялись подарками. Председатель КНР преподнес российскому коллеге скульптуру китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы, на котором китайской каллиграфией написано пожелание процветания. Путин же подарил Си Цзиньпину картину из янтаря с изображением парусника, а также настольные светильники из нефрита.

После краткой паузы для осмотра выставки лидеры продолжили обмен мнениями по ключевым двусторонним и мировым проблемам в формате рабочего обеда.

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Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
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