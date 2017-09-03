МИД РФ: Госдеп подтвердил проникновение на арестованную зимой дипсобственность РФ

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент подтвердил проникновения на арестованную зимой дипсобственность России в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".
"Теперь вернемся к нашим двум объектам в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые были заблокированы зимой. Там не было проникновения сразу. Нас оттуда попросили, окружили это все полицией, и как бы повесили замок, и ушли. Мы неоднократно говорили что понимаем, что там постоянно кто-то находится. Вот сейчас Госдепартамент признал, что они эти объекты все это время посещали и находились там", - сказала она.
Захарова добавила, что Госдеп сослался на соображения безопасности. "Как оказалось, постфактум спустя три недели после всего совершенного зимой в каком-то реестре они написали, что, исходя из целей некой безопасности, они имеют право это делать", - сказала она.