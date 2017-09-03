Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: обыски дипсобственности РФ в США связаны с американскими выборами

Политика
3 сентября, 19:33 дата обновления: 3 сентября, 19:47 UTC+3

По словам официального представителя МИД России, определенные политические силы США таким образом пытаются доказать, что Россия вмешивалась в президентские выборы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Обыски дипломатической собственности России в США 2 сентября связаны с желанием доказать, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

Смотрите также
Российское посольство в Нью-Йорке

Дипломатичный ответ: развитие "дачного скандала" между Россией и США

"Это определенная группировка политическая, которая вот такими методами ухудшает отношения для того, чтобы доказать: Россия вмешивалась в выборы, Россия выбирала якобы их президента, Россия взламывала их компьютеры", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что "политическая группировка" пытается возложить вину на Россию за проигрыш в выборах. "Самое главное - доказать, что проиграли не они, а просто вот так сложились обстоятельства с участием другого государства. Все на это нацелено", - считает она.

"Глобально все это шоу было нужно, чтобы держать антироссийскую тему на плаву. Сейчас наступает новый электоральный цикл уже в контексте законодательных собраний США", - отметила Захарова.

Смотрите также

Дипломатическое противостояние между РФ и США. Досье

МИД РФ: Госдеп подтвердил проникновение на арестованную зимой дипсобственность РФ

Захарова: спецслужбы США собирались искать взрывчатку в российской дипсобственности

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не исключил возможность применения военной силы в отношении КНДР
2
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
3
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
4
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Ученые подтвердили точность установки железнодорожной арки Крымского моста
7
Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч
Темы дня
Новости партнеров
Реклама