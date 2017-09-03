Захарова: обыски дипсобственности РФ в США связаны с американскими выборами

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Обыски дипломатической собственности России в США 2 сентября связаны с желанием доказать, что РФ вмешивалась в президентские выборы в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
"Это определенная группировка политическая, которая вот такими методами ухудшает отношения для того, чтобы доказать: Россия вмешивалась в выборы, Россия выбирала якобы их президента, Россия взламывала их компьютеры", - сказала она.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что "политическая группировка" пытается возложить вину на Россию за проигрыш в выборах. "Самое главное - доказать, что проиграли не они, а просто вот так сложились обстоятельства с участием другого государства. Все на это нацелено", - считает она.
"Глобально все это шоу было нужно, чтобы держать антироссийскую тему на плаву. Сейчас наступает новый электоральный цикл уже в контексте законодательных собраний США", - отметила Захарова.