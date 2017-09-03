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Песков заявил, что в Кремле пока не делают выводы по проблеме мусульман в Мьянме

Политика
3 сентября, 19:37 UTC+3 СЯМЭНЬ /Китай/ 3, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента об отсутствии реальной информации по данному вопросу

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СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует преследования мусульман в Мьянме, которые в воскресенье стали причиной митинга у посольства этой страны в Москве.

"Я не могу ничего сказать сейчас по этой проблеме. Мы видели сообщения СМИ, эти сообщения вызывают обеспокоенность", - признался журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, "не имея реальной информации", трудно давать комментарии.

"Дело в том, что сегодня целый день был посвящен работе над двусторонними российско-китайскими отношениями (президент РФ Владимир Путин проводил в Сямэне переговоры с председателем Си Цзиньпином - прим. ТАСС)", - пояснил представитель Кремля, добавив, что "не стал бы делать сейчас какие-то выводы".

Как сообщалось ранее, несанкционированный митинг у здания посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в центре Москвы прошел без нарушений общественного порядка. Источник в органах правопорядка сообщал ТАСС, что митинг собрал около 800 участников.

Ситуация вокруг народа рохинджа

Мусульмане народности рохинджа проживают в штате Ракхайн в Мьянме, власти которой считают их нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами. Жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек.

Ситуация резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия солидарности рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Как сообщалось ранее, число жертв столкновений между буддистами и мусульманами на западе Мьянмы за неделю превысило 400 человек, более 18 тысяч покинули страну.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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