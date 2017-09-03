Захарова: сотрудники закрытого генконсульства РФ в США считаются работниками посольства

Меркель и Шульц назвали "плохим" решение Шрёдера войти в состав директоров "Роснефти"Международная панорама 3 сентября, 23:18
Меркель и Шульц по-разному оценили роль Трампа по вопросу КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 22:54
Пентагон: США готовы ответить на угрозы КНДР масштабным применением военной силыМеждународная панорама 3 сентября, 22:42
Захарова: сотрудники закрытого генконсульства РФ в США считаются работниками посольстваПолитика 3 сентября, 22:32
Правильный выбор: сборная России по футболу обыграла "Динамо" при полных трибунахСпорт 3 сентября, 22:20
Меркель не видит Турцию в составе ЕвросоюзаМеждународная панорама 3 сентября, 22:14
СМИ: "Гремио" незаконно продал футболиста Рошу в "Спартак"Спорт 3 сентября, 21:58
Футболист Рауш заявил, что с радостью сыграл бы за сборную России еще разСпорт 3 сентября, 21:56
Российские дзюдоисты сделали первый шаг к ОИ-2020 без золотых наград чемпионата мираСпорт 3 сентября, 21:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 3 сентября. Сотрудники генерального консульства (ГК) РФ в Сан-Франциско, закрытого властями США, числятся как служащие посольства и будут оставаться в этом качестве до 1 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook в воскресенье.
"С 1 сентября российская сторона уведомила США о том, что все сотрудники ГК считаются сотрудниками посольства, командированными в Сан-Франциско. До 1 октября (дата, которую Госдеп обозначил в качестве последнего дня, когда наши сотрудники могут проживать в жилой части Генконсульства) они будут находиться именно в этом качестве", - заявила Захарова, отметив, что у бывших работников генконсульства сохраняется дипломатический иммунитет.
Ранее МИД РФ распространил заявление, в котором сообщается, что 2 сентября властями США захвачены здания генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке. Москва расценивает захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть дипломатические объекты.