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Захарова: сотрудники закрытого генконсульства РФ в США считаются работниками посольства

Политика
3 сентября, 22:32 UTC+3 ТАСС

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что у бывших работников генконсульства сохраняется дипломатический иммунитет

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 3 сентября. Сотрудники генерального консульства (ГК) РФ в Сан-Франциско, закрытого властями США, числятся как служащие посольства и будут оставаться в этом качестве до 1 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook в воскресенье.

"С 1 сентября российская сторона уведомила США о том, что все сотрудники ГК считаются сотрудниками посольства, командированными в Сан-Франциско. До 1 октября (дата, которую Госдеп обозначил в качестве последнего дня, когда наши сотрудники могут проживать в жилой части Генконсульства) они будут находиться именно в этом качестве", - заявила Захарова, отметив, что у бывших работников генконсульства сохраняется дипломатический иммунитет.

Ранее МИД РФ распространил заявление, в котором сообщается, что 2 сентября властями США захвачены здания генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, которые находятся в российской собственности и обладают дипломатическим иммунитетом. Российским представителям также закрыт доступ в арендованные помещения отделения торгпредства в Нью-Йорке. Москва расценивает захват российской дипсобственности в США как откровенно враждебный акт и призывает власти США немедленно вернуть дипломатические объекты.

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Ситуация с российской дипсобственностью в США
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