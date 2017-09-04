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Консульские учреждения РФ в США не будут снижать интенсивность работы

Политика
4 сентября, 6:11 UTC+3 ВАШИНГТОН 4, сентября. /ТАСС

Посольство России призвало сограждан в связи с закрытием генконсульства в Сан-Франциско "обращаться в любые удобные" консульские учреждения в США

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© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Консульские учреждения России в США не намерены снижать интенсивность работы, невзирая на недружественные действия американских властей. Это подчеркивается в заявлении, которое распространил в воскресенье вечером руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

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"В контексте недружественных действий американских властей, которые привели к закрытию крупнейшего российского генконсульства в США, хотим обратить внимание на то, что остальные российские консульские учреждения не намерены снижать интенсивности работы по оказанию всего комплекса консульских услуг", - отметил Лахонин.

Он имел в виду закрытие в субботу по требованию США генерального консульства в Сан-Франциско. Одновременно правительство США закрыло торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке.

Кроме того, в Facebook посольство России призвало сограждан в связи с закрытием генконсульства в Сан-Франциско "обращаться в любые удобные" консульские учреждения в США - в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас). "Все ранее поданные документы в генконсульство в Сан-Франциско переданы в генконсульство в Сиэтле", - добавило посольство.

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