В МИД РФ назвали безосновательными обвинения НАТО по учениям "Запад-2017"

ЛЮБЛЯНА, 4 сентября. /ТАСС/. Москва считает безосновательными обвинения НАТО по учениям "Запад-2017", страны альянса были широко информированы о предстоящих мероприятиях. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков.

"Бросается в глаза, что те страны, которые стремятся максимально обострить ситуацию накануне учений, вбрасывают всякого рода безосновательные обвинения, - отметил заместитель главы МИД РФ. - Это как раз те страны, которые максимально препятствуют контактам военных наших государств".

"Российская сторона максимально широко информировала НАТО о предстоящих российско-белорусских учениях "Запад-2017", - сказал Мешков. - Были направлены российской и белорусской стороной соответствующие приглашения".

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на период с 14 по 20 сентября. В них будет задействовано около 12,7 тыс. человек и до 680 единиц техники.