В СФ предлагают обсудить запрет на двойное гражданство доверенным лицам на выборах

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предложит своим коллегам обсудить вопрос о возможном введении запрета на двойное гражданство для доверенных лиц на выборах.

"Нам очень внимательно надо посмотреть на такое понятие, как доверенное лицо кандидата на выборах. Российское законодательство не запрещает быть доверенным лицом гражданам, имеющим двойное гражданство", - сказал он ТАСС в понедельник. "Сам кандидат не может иметь двойное гражданство, но почему доверенное лицо может иметь, я не совсем понимаю. Ищем подходы, чтобы ограничить", - добавил парламентарий

По его словам, он намерен поднять этот вопрос на очередном заседании комиссии. "Я буду поднимать эту тему на комиссии, как она получит дальше развитие, я не знаю пока. Тема важная, заслуживает обсуждения, как тем или иным способом это в законодательство инкорпорировать", - подчеркнул он.

При этом Климов полагает, что ограничения должны коснуться выборов президента РФ, губернаторов и региональных парламентов. "Считаю, что мы должны определиться с этой темой до конца года, чтобы люди с американскими паспортами не ходили в качестве доверенных лиц на президентских выборах в РФ", - заключил он.