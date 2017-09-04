В Совфеде обсуждают вопрос ответственности за влияние на внутреннюю политику РФ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Законопроект о степени ответственности за попытки деструктивного влияния на внутреннюю политику РФ требует проработки. Эта тема находится в стадии обсуждения в парламенте и среди экспертов, сообщил в понедельник ТАСС глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
"Этот вопрос требует серьезной проработки, в том числе с юридической точки зрения. Пока законопроект не подготовлен, однако работа над соответствующими законодательными инициативами ведется", - заявил он.
По словам Климова, парламентарии обсуждают вопрос об ответственности иностранных граждан за деструктивную деятельность и попытки влияния на внутрироссийскую повестку. Сенатор отметил, что после введения ограничений на деятельность некоторых иностранных агентов в России, появились новые способы воздействия на внутриполитическую ситуацию через физических лиц, имеющих иностранное гражданство.
Климов констатировал, что возможные ограничения в отношении физических лиц, замеченных в попытке влияния на внутрироссийскую повестку, могут касаться только иностранных граждан.
"Конституция РФ запрещает введение подобных ограничений для граждан России", - добавил сенатор.