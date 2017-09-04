Рябков: любой опрометчивый шаг на Корейском полуострове может привести к "военному взрыву"

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Опрометчивые шаги в регионе Корейского полуострова могут привести к военному взрыву. Об этом в понедельник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Места для эскалации не должно быть. Те, кто сильнее и умнее, должны проявлять сдержанность. В нынешней ситуации любой опрометчивый шаг может привести просто к взрыву - взрыву политическому, взрыву военному, а совсем не тому испытательному ядерному взрыву, который проведен и который отражает нарастающую тенденцию к осложнению ситуации в Северо-Восточной Азии", - сказал замминистра.

По словам Сергея Рябкова, политико-дипломатический путь урегулирования кризиса вокруг КНДР остается единственным.

"Мы считаем, что Пхеньян должен прекратить провокационные действия, которые дестабилизируют обстановку, но, сказав это, не могу не отметить, что единственным способом решения этого затянувшегося кризиса является политико-дипломатический", - сказал он.

Кроме того, Сергей Рябков заявил, что Россия в контактах с США продолжает подчеркивать бесперспективность санкционного давления на КНДР. По его словам, на Пхеньян можно повлиять, выдвинув реалистичные предложения о диалоге. "Здесь очень многое зависит от наших американских коллег, которые, к сожалению, до сих пор в большей степени склонны говорить языком санкций, языком угроз, чем искать решения с помощью дипломатических приемов", - добавил замглавы МИД РФ.

"Поэтому представлять дело так, что кто-то может больше надавить, кто-то меньше - это значит играть не в пользу политического решения. Об этом мы тоже говорим совершенно открыто и прямо, в том числе американским коллегам", - сказал Рябков.

Он напомнил, что Россия и Китай ранее выдвинули серию предложений по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Итоговый документ саммита БРИКС также включает формулировки с серьезным, резким осуждением ядерного испытания, сказал Рябков. "Этот же фрагмент итоговой декларации фиксирует, что единственный путь вперед - это путь прямого диалога всех заинтересованных сторон", - добавил он.

По словам Рябкова, Россия определится по вопросу санкций в отношении КНДР в зависимости от обстановки.

"По санкциям, по возможным дополнительным мерам определимся в зависимости от обстановки, от того, как пойдет дальнейшая дискуссия", - сказал он.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что не хотел бы предугадывать исход обсуждений в Совбезе ООН последних ядерных испытаний КНДР .