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Рябков: любой опрометчивый шаг на Корейском полуострове может привести к "военному взрыву"

Политика
4 сентября, 11:06 дата обновления: 4 сентября, 11:11 UTC+3

Замглавы МИД РФ отметил, что политико-дипломатический путь урегулирования ситуации остается единственным

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Опрометчивые шаги в регионе Корейского полуострова могут привести к военному взрыву. Об этом в понедельник заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Места для эскалации не должно быть. Те, кто сильнее и умнее, должны проявлять сдержанность. В нынешней ситуации любой опрометчивый шаг может привести просто к взрыву - взрыву политическому, взрыву военному, а совсем не тому испытательному ядерному взрыву, который проведен и который отражает нарастающую тенденцию к осложнению ситуации в Северо-Восточной Азии", - сказал замминистра.

По словам Сергея Рябкова, политико-дипломатический путь урегулирования кризиса вокруг КНДР остается единственным. 

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"Мы считаем, что Пхеньян должен прекратить провокационные действия, которые дестабилизируют обстановку, но, сказав это, не могу не отметить, что единственным способом решения этого затянувшегося кризиса является политико-дипломатический", - сказал он.

Кроме того, Сергей Рябков заявил, что Россия в контактах с США продолжает подчеркивать бесперспективность санкционного давления на КНДР. По его словам, на Пхеньян можно повлиять, выдвинув реалистичные предложения о диалоге. "Здесь очень многое зависит от наших американских коллег, которые, к сожалению, до сих пор в большей степени склонны говорить языком санкций, языком угроз, чем искать решения с помощью дипломатических приемов", - добавил замглавы МИД РФ.

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"Поэтому представлять дело так, что кто-то может больше надавить, кто-то меньше - это значит играть не в пользу политического решения. Об этом мы тоже говорим совершенно открыто и прямо, в том числе американским коллегам", - сказал Рябков.

Он напомнил, что Россия и Китай ранее выдвинули серию предложений по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Итоговый документ саммита БРИКС также включает формулировки с серьезным, резким осуждением ядерного испытания, сказал Рябков. "Этот же фрагмент итоговой декларации фиксирует, что единственный путь вперед - это путь прямого диалога всех заинтересованных сторон", - добавил он.

По словам Рябкова, Россия определится по вопросу санкций в отношении КНДР в зависимости от обстановки.

"По санкциям, по возможным дополнительным мерам определимся в зависимости от обстановки, от того, как пойдет дальнейшая дискуссия", - сказал он.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что не хотел бы предугадывать исход обсуждений в Совбезе ООН последних ядерных испытаний КНДР .

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Темы
БРИКС Саммит БРИКС - 2017 Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
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