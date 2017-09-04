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Рябков: РФ может быть вынуждена ответить на развертывание THAAD в Южной Корее и Японии

Политика
4 сентября, 12:06 дата обновления: 4 сентября, 13:29 UTC+3

Если ситуация не изменится, Москве придется принять участие в создании контрбалансов развертыванию американских ракетных комплексов, отметил заместитель министра иностранных дел РФ

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СЯМЭНЬ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Россия может быть вынуждена принять ответные меры военного характера для создания контрбалансов развертыванию американских ракетных комплексов THAAD в Южной Корее и Японии. Об этом в понедельник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"То, что происходит непосредственно у наших границ в плане наращивания потенциала ПРО [противоракетной обороны], а речь не только о Республике Корея, но, как я понимаю, и о Японии, мы преломляем к нашим собственным возможностям с точки зрения развития военного потенциала в этой сфере", - сказал Рябков.

"Если все это будет происходить такими тревожными темпами, неизбежно в какой-то момент встанет, наверное, вопрос и о нашем реагировании в военном смысле слова, в создании каких-то контрбалансов", - добавил он.

"Системы заатмосферного перехвата головных частей [носителей] на восходящей траектории, если мне будет позволено перевести на русский язык аббревиатуру THAAD, легко встраиваются в системы ПРО большей дальности и мощности, и все это становится элементами американской интегрированной системы ПРО, - пояснил Рябков. - THAAD - это ПРО на театре военных действий".

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Он отметил, что Россия разделяет озабоченность, которую высказывает Китай в связи с планами размещения THAAD в Южной Корее.

При этом на уточняющий вопрос, означает ли это, что Россия может рассмотреть развертывание в регионе каких-то своих систем, которые сочтет адекватными для ответа на данную угрозу, Рябков ответил: "Я слишком долго, наверное, занимаюсь вопросами контроля над вооружениями и отчасти отношениями с США, поэтому каждый вопрос, подобный этому, всегда меня соблазняет на ответ в американской стилистике - а именно, все опции находятся на столе".

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