Жириновский назвал неприятными публикации о женщине-сопернице на выборах президента

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что ему были неприятны публикации в российских СМИ, где утверждалось, что одним из кандидатов на предстоящих выборах в марте 2018 года будет женщина.

"Неприятно слышать репортажи и информацию некоторых радиоканалов, что кто-то там наверху ищет достойного соперника президенту на выборах по половому признаку, что, может быть, женщину подобрать. Получается, все остальные кандидаты недостойны. Достойного, мол, подберут, и это будет женщина", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

По словам Жириновского, подобными вбросами "делают из выборов президента спектакль". "Ах, вам надоели старые кандидаты?! Мы вам дадим нового, это будет женщина…. А все остальные кандидаты - это статисты", - возмутился главный либерал-демократ. Он считает, что подобные публикации подрывают авторитет власти.

В минувшую пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов написала, что соперником на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания заявил, что якобы рассматриваются пять-семь кандидатур. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя эту статью, что "в Кремле об этом не думали".

Сам Жириновский уже объявил он намерении участвовать в будущих выборах главы государства. Для него президентская кампания 2018 года станет шестой по счету.