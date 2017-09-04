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Главы МИД РФ и ЮАР подписали в Китае соглашение в области информационной безопасности

Политика
4 сентября, 13:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

В МИД РФ отметили, что подписание документа говорит о единстве подходов двух стран к работе в этой сфере

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане в понедельник на полях саммита БРИКС в Сямэне (Китай) подписали соглашение в области информационной безопасности. Об этом сообщили в МИД РФ.

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"4 сентября на полях саммита БРИКС в Сямэне (КНР) министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и министр международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Маите Нкоана-Машабане подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ)", - информировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также заявили, что подписание этого документа "стало еще одним свидетельством высокого уровня доверия между" государствами. "Он отражает дух подлинного стратегического партнёрства, характерный для российско-южноафриканских отношений, - подчеркнули в ведомстве. - Соглашение демонстрирует стремление России и ЮАР наращивать двустороннее взаимодействие по одному из наиболее приоритетных направлений обеспечения международной и национальной безопасности". Как указали в МИД РФ, "в Сямэне в истории российско-южноафриканского сотрудничества в сфере МИБ пройден еще один ключевой этап: зафиксировано единство подходов наших стран к обеспечению МИБ и заложена международно-правовая основа для реализации конкретных совместных инициатив в этой области".

Создание системы совместного реагирования на угрозы

В российском дипведомстве обратили внимание на то, что "Россия и ЮАР выступают с общих позиций в отношении оценки основных угроз в сфере МИБ". "Среди них, в частности, использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для осуществления актов агрессии, нарушения суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств, для вмешательства в их внутренние дела, нанесения ущерба экономике, а также в террористических и иных преступных целях", - пояснили в министерстве.

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Как считают в российском дипведомстве, данное соглашение позволит России и ЮАР "взаимодействовать в практическом плане по всему спектру вопросов обеспечения МИБ на качественно новом уровне". "Речь идет о создании системы совместного реагирования на угрозы в этой сфере, реализации двусторонних мер доверия, сотрудничестве в правоохранительной области для расследования дел, связанных с использованием ИКТ в террористических и других криминальных целях, взаимодействии в разработке и продвижении соответствующих норм международного права, проведении совместных научно-исследовательских работ, подготовке профильных специалистов", - пояснили там.

В ведомстве также полагают, что подписание этого соглашения выводит компетентные ведомства России и ЮАР "на прямой диалог по основным направлениям сотрудничества в области обеспечения МИБ". "Кроме того, данный документ позволяет России и ЮАР более тесно координировать подходы к проблематике МИБ на международной арене, включая такие площадки, как ООН, БРИКС и Международный союз электросвязи", - добавили в МИД РФ.

Как пояснили в министерстве, в целях реализации этого соглашения "Россия и ЮАР будут проводить на регулярной основе межведомственные консультации для обсуждения всего комплекса вопросов обеспечения МИБ".

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